Видео

Розыск аспиранта — отменит ли ТЦК отсрочку

Дата публикации 1 ноября 2025 06:30
обновлено: 20:30
Розыск ТЦК - могут ли разыскивать аспиранта
Студенты в аудитории. Фото: ИФНТУНГ

Если аспиранта территориальный центр комплектования объявил в розыск, это не должно повлиять на его отсрочку. Но с самим фактом розыска аспиранту нужно разобраться, посетив ТЦК или дистанционно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Отсрочка и розыск — что ждет аспиранта

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации на период обучения.

Для этого нужно соответствовать двум важным условиям, в частности, иметь справку ЕГЭБО.

К юристам обратился гражданин, который учится в аспирантуре — и при этом находится в розыске. Мужчина поинтересовался, могут ли его из-за этого лишить отсрочки.

"Как правило, розыск не является основанием для отказа в отсрочке", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Как аспиранту снять розыск

Кроме того юрист объяснил, что делать с розыском ТЦК в такой ситуации.

"Снять розыск можно, оплатив штраф через "Резерв+" или обратившись в ТЦК с заявлением о закрытии дела", — отметил Дерий.

Закрыть дело можно в случае, если гражданин находится в розыске более 3 месяцев.

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит продление отсрочки для студентов.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли получить отсрочку во время обучения в колледже.

