ДБР вимагає конфіскації люксових авто родини екскерівника ТЦК Харкова

Родина ексочільника Харківського ТЦК може втратити люксові авто
Державного бюро розслідувань ініціювало конфіскацію у родини колишнього керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Харкова елітне майно. У них можуть конфіскувати люксові автомобілі вартістю понад 3,4 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Родичі колишнього керівника Харківського ТЦК володіють елітним майном
На початку 2024 року ДБР розпочало досудове розслідування за ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна його дружиною, яка працює в правоохоронних органах.
Під час розслідування з’ясувалося, що родина ексочільника ТЦК користується двома новими автомобілями класу люкс, оформленими на тещу посадовця. Водночас у слідства є докази, що родичі мали повне право розпоряджатися цими активами, хоча офіційних доходів для їх придбання в них не було.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання цих активів необґрунтованими та передачу їх у власність держави.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові викрили схему для ухилянтів, яку організували у місцевому ТЦК.
Тим часом представники влади пропонують посилити відповідальність представників ТЦК за порушення закону. Так народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала ввести декларування доходів для працівників ТЦК.
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