ДБР вимагає конфіскації люксових авто родини екскерівника ТЦК Харкова

Працівники ДБР. Фото: agropolit.com

Державного бюро розслідувань ініціювало конфіскацію у родини колишнього керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) міста Харкова елітне майно. У них можуть конфіскувати люксові автомобілі вартістю понад 3,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

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На початку 2024 року ДБР розпочало досудове розслідування за ст. 366-2 КК України щодо можливого недекларування майна його дружиною, яка працює в правоохоронних органах.

Під час розслідування з’ясувалося, що родина ексочільника ТЦК користується двома новими автомобілями класу люкс, оформленими на тещу посадовця. Водночас у слідства є докази, що родичі мали повне право розпоряджатися цими активами, хоча офіційних доходів для їх придбання в них не було.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання цих активів необґрунтованими та передачу їх у власність держави.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові викрили схему для ухилянтів, яку організували у місцевому ТЦК.

Тим часом представники влади пропонують посилити відповідальність представників ТЦК за порушення закону. Так народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк запропонувала ввести декларування доходів для працівників ТЦК.