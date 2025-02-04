ГБР требует конфискации люксовых авто семьи экс-руководителя ТЦК Харькова

Работники ГБР. Фото: agropolit.com

Государственного бюро расследований инициировало конфискацию у семьи бывшего руководителя одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) города Харькова элитное имущество. У них могут конфисковать люксовые автомобили стоимостью более 3,4 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В начале 2024 года ГБР начало досудебное расследование по ст. 366-2 УК Украины относительно возможного недекларирования имущества его женой, которая работает в правоохранительных органах.

В ходе расследования выяснилось, что семья экс-главы ТЦК пользуется двумя новыми автомобилями класса люкс, оформленными на тещу чиновника. В то же время у следствия есть доказательства, что родственники имели полное право распоряжаться этими активами, хотя официальных доходов для их приобретения у них не было.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с иском о признании этих активов необоснованными и передаче их в собственность государства.

Напомним, недавно в Харькове разоблачили схему для уклонистов, которую организовали в местном ТЦК.

Между тем представители власти предлагают усилить ответственность представителей ТЦК за нарушение закона. Так народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк предложила ввести декларирование доходов для работников ТЦК.