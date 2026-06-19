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Головна ТЦК Реорганізація коледжу: ТЦК не має скасувати відстрочку

Реорганізація коледжу: ТЦК не має скасувати відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 00:30
Реорганізація коледжу: ТЦК не має скасувати відстрочку
Студенти коледжу на занятті. Фото: Львівський професійний коледж ресторанного бізнесу

Студент не втрачає відстрочку від призову навіть у ситуації, коли його освітній заклад проходить реорганізацію. Принцип безперервності освіти тут не порушується. Втім, зазначили юристи, у подібних випадках може мати місце одна суттєва проблема.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для студентів

Право на відстрочку від мобілізації мають студенти усіх українських освітніх закладів. Це право надається не тільки студентам вишів, а і тим громадянам, хто навчається у коледжах та інших закладах передвищої та професійної освіти.

Відстрочка надається на увесь час навчання. Також відстрочка розповсюджується і на час канікул між навчальними семестрами.

Разом з тим, академічна відпустка, на відміну від канікул, не вважається поважною причиною. Тож студент, який оформив академвідпустку, втрачає право на відстрочку.

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Реорганізація не скасує відстрочку, але можуть бути проблеми

До юристів звернувся громадянин, який навчається у одному із коледжів. Чоловік розповів, що його освітній заклад зараз проходить процес реорганізації.

Громадянин поцікавився, чи залишається відстрочка від мобілізації у такий період. Адвокат В’ячеслав Кирда запевнив, що складнощів з відстрочкою не має бути: "Якщо переведення студентів відбувається саме в межах реорганізації закладу освіти, а не з ініціативи студента, то таке відрахування та подальше зарахування до іншого коледжу зазвичай не повинно розцінюватися як порушення послідовності чи безперервності навчання".

Кирда також наголосив на можливій проблемі: "Основний ризик тут полягає не стільки в самій реорганізації, скільки в можливих затримках з внесенням інформації до ЄДЕБО та її відображенням у реєстрі "Оберіг". Тому я б рекомендував підтримувати зв'язок з адміністрацією коледжу та за можливості отримати документи, які підтверджують переведення внаслідок реорганізації"

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, коли мобілізація студента до 25 років є законною.

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі та не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях таких студентів все ж мобілізують, навіть якщо вони не досягли 25-річного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи законно вимагати від студента під час оформленні відстрочки паперовий ВОД.

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме, паперовий чи електронний, ВОД надає студент.

освіта студенти відстрочка
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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