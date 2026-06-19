Реорганизация колледжа: ТЦК не должен отменять отсрочку

Студенты колледжа на занятии. Фото: Львовский профессиональный колледж ресторанного бизнеса

Студент не теряет отсрочку от призыва даже в ситуации, когда его учебное заведение проходит реорганизацию. Принцип непрерывности образования здесь не нарушается. Впрочем, как отметили юристы, в подобных случаях может возникнуть одна существенная проблема.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для студентов

Право на отсрочку от мобилизации имеют студенты всех украинских учебных заведений. Это право предоставляется не только студентам вузов, но и тем гражданам, кто обучается в колледжах и других заведениях довузовского и профессионального образования.

Отсрочка предоставляется на весь период обучения. Также отсрочка распространяется и на время каникул между учебными семестрами.

Вместе с тем академический отпуск, в отличие от каникул, не считается уважительной причиной. Поэтому студент, оформивший академический отпуск, теряет право на отсрочку.

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Реорганизация не отменяет отсрочку, но могут возникнуть проблемы

К юристам обратился гражданин, обучающийся в одном из колледжей. Мужчина рассказал, что его учебное заведение сейчас проходит процесс реорганизации.

Гражданин поинтересовался, сохраняется ли отсрочка от мобилизации в такой период. Адвокат Вячеслав Кирда заверил, что сложностей с отсрочкой быть не должно: "Если перевод студентов происходит именно в рамках реорганизации учебного заведения, а не по инициативе студента, то такой отчисление и последующий зачисление в другой колледж обычно не должны расцениваться как нарушение последовательности или непрерывности обучения".

Кирда также обратил внимание на возможную проблему: "Основной риск здесь заключается не столько в самой реорганизации, сколько в возможных задержках с внесением информации в ЕГЭБО и её отображением в реестре «Оберіг». Поэтому я бы рекомендовал поддерживать связь с администрацией колледжа и, по возможности, получить документы, подтверждающие перевод в результате реорганизации".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, когда мобилизация студента до 25 лет является законной.

Студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме и не нарушающие принцип последовательности получения образования, имеют право на отсрочку от мобилизации. Но в некоторых ситуациях таких студентов все же мобилизуют, даже если они не достигли 25-летнего возраста.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, законно ли требовать от студента при оформлении отсрочки бумажный военно-учетный документ.

Студент, оформляющий отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ. При этом не имеет значения, какой именно, бумажный или электронный, военно-учетный документ предоставляет студент.