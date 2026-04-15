Рапорт на звільнення із ЗСУ для догляду: ТЦК має майже місяць часу

Якщо військовослужбовець ЗСУ планує звільнення з армії за підставою "догляд за близьким родичем", цією справою має займатися не військова частина, а територіальний центр комплектування. ТЦК отримує рапорт від командира в/ч і перевіряє підстави для звільнення. На це у центра комплектування може піти близько місяця.

Звільнення з армії

Військовослужбовці, які проходять військову службу в лавах ЗСУ, мають право звільнитися з армії. Для цього потрібна наявність визначеної законом підстави.

Підстави для звільнення зі Збройних сил України є аналогічними тим, які застосовуються у ситуації із оформленням відстрочки від мобілізації. До юристів звернувся громадянин, який планує звільнитися з армії для догляду за близьким родичем.

Військовослужбовець поцікавився, чи має відношення до цього процесу територіальний центр комплектування і як довго триватиме процедура оформлення документів.

ТЦК має місяць на перевірку підстави на звільнення

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що ТЦК бере безпосередню участь у процесі: "Після отримання рапорту від військовослужбовця командир військової частини зобов’язаний протягом трьох календарних днів надіслати запит до відповідного ТЦК та СП. Якщо військовослужбовець звертається напряму, тоді процес починається з моменту отримання рапорту".

Керівник ТЦК, продовжив Айвазян, упродовж одного дня має призначити комісію, яка й буде перевіряти сімейні обставини: "Члени комісії зобов’язані вивчити документи, відвідати місце проживання особи, яка потребує догляду, перевірити, чи є інші родичі, здатні його забезпечити. Для цього комісія користується державними реєстрами, базами даних, а за потреби надсилає запити до органів влади".

Загалом, підкреслив адвокат, процес може затягнутися аж до місяця: "Комісія повинна провести перевірку протягом десяти календарних днів. Якщо вона надсилає запити до державних органів, час продовжується, але не більше ніж до 15-го дня від реєстрації запиту. Якщо підсумувати строки, то від моменту подачі рапорту чи заяви до отримання акту може минути до 24 календарних днів".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що офіцер має право звільнитися із ЗСУ після завершення контракту.

Якщо військовослужбовець підписав контракт на військову службу під час воєнного стану, він може звільнитися після завершення терміну дії контракту. На процес звільнення не впливає звання військового, таке право мають і рядові, офіцери.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, якою є процедура звільнення з армії після поранення.

Процес звільнення військового з лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже у судовому порядку.