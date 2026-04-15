Рапорт на увольнение из ВСУ для ухода: ТЦК имеет почти месяц времени

Военнослужащие украинской армии. Фото: 121 ОБр ТрО ВСУ

Если военнослужащий ВСУ планирует увольнение из армии по основанию "уход за близким родственником", этим делом должна заниматься не воинская часть, а территориальный центр комплектования. ТЦК получает рапорт от командира в/ч и проверяет основания для увольнения. На это у центра комплектования может уйти около месяца.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии

Военнослужащие, которые проходят военную службу в рядах ВСУ, имеют право уволиться из армии. Для этого требуется наличие определенного законом основания.

Основания для увольнения из Вооруженных сил Украины аналогичны тем, которые применяются в ситуации с оформлением отсрочки от мобилизации. К юристам обратился гражданин, который планирует уволиться из армии для ухода за близким родственником.

Военнослужащий поинтересовался, имеет ли отношение к этому процессу территориальный центр комплектования и как долго продлится процедура оформления документов.

ТЦК имеет месяц на проверку основания на увольнение

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что ТЦК принимает непосредственное участие в процессе: "После получения рапорта от военнослужащего командир воинской части обязан в течение трех календарных дней направить запрос в соответствующий ТЦК и СП. Если военнослужащий обращается напрямую, тогда процесс начинается с момента получения рапорта".

Руководитель ТЦК, продолжил Айвазян, в течение одного дня должен назначить комиссию, которая и будет проверять семейные обстоятельства: "Члены комиссии обязаны изучить документы, посетить место жительства лица, нуждающегося в уходе, проверить, есть ли другие родственники, способные его обеспечить. Для этого комиссия пользуется государственными реестрами, базами данных, а при необходимости направляет запросы в органы власти".

В целом, подчеркнул адвокат, процесс может затянуться вплоть до месяца: "Комиссия должна провести проверку в течение десяти календарных дней. Если она направляет запросы в государственные органы, время продлевается, но не более чем до 15-го дня от регистрации запроса. Если суммировать сроки, то с момента подачи рапорта или заявления до получения акта может пройти до 24 календарных дней".

Если военнослужащий подписал контракт на военную службу во время военного положения, он может уволиться после завершения срока действия контракта. На процесс увольнения не влияет звание военного, такое право имеют и рядовые, и офицеры.

Процесс увольнения военного из рядов ВСУ после ранения начинается с прохождения военно-врачебной комиссии. Если комиссия не согласует признание такого военного непригодным к прохождению военной службы, это решение можно обжаловать в центральной ВВК, а потом уже в судебном порядке.