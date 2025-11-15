Чоловік пропонував поліції хабар, аби його не доставили до ТЦК — який вирок суду

Пропонував 5 тис. грн, аби не доставили до ТЦК — що вирішив суд
У Полтавській області чоловік пропонував правоохоронцям хабар для уникнення мобілізації. Він хотів домовитися, щоб його не доставили до територіального центру комплектування.
Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає "Суспільне".
Деталі справи
Відомо, що 15 серпня цього року під час патрулювання правоохоронці зупинили чоловіка, аби перевірити в нього документи. Щоб уникнути доставлення до ТЦК, він намагався дати поліцейським хабар у розмірі 5 000 гривень.
Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив, що надавав документи правоохоронцям. Після цього зʼясувалося, що він перебуває в розшуку і його потрібно доставити до ТЦК.
Обвинувачений наголошував, що має бронь, але поліцейські помітили, що відстрочка вже закінчилася.
За словами чоловіка, він запропонував хабар, оскільки боявся, що до нього застосують силу, а він має незадовільний стан здоровʼя. Крім того, фігурант наголосив, що питання відстрочки розглядають в Полтаві.
Що вирішив суд
Лохвицький райсуд Полтавщини визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі". Йому призначили штраф у розмірі 17 000 гривень.
