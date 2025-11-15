Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Предлагал 5 тыс. грн, чтобы не доставили в ТЦК — что решил суд

Предлагал 5 тыс. грн, чтобы не доставили в ТЦК — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 10:02
обновлено: 07:29
Мужчина предлагал полиции взятку, чтобы его не доставили в ТСК — какой приговор вынес суд
Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Полтавской области мужчина предлагал правоохранителям взятку для избежания мобилизации. Он хотел договориться, чтобы его не доставили в территориальный центр комплектования.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Известно, что 15 августа этого года во время патрулирования правоохранители остановили мужчину, чтобы проверить у него документы. Чтобы избежать доставки в ТЦК, он пытался дать полицейским взятку в размере 5 000 гривен.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и подтвердил, что предоставлял документы правоохранителям. После этого выяснилось, что он находится в розыске и его нужно доставить в ТЦК.

Обвиняемый подчеркивал, что имеет бронь, но полицейские заметили, что отсрочка уже закончилась.

По словам мужчины, он предложил взятку, поскольку боялся, что к нему применят силу, а у него неудовлетворительное состояние здоровья. Кроме того, фигурант отметил, что вопрос отсрочки рассматривают в Полтаве.

Что решил суд

Лохвицкий райсуд Полтавщины признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Ему назначили штраф в размере 17 000 гривен.

Напомним, в Запорожье мужчина после прохождения ВВК отказался получать повестку. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Ивано-Франковской области мужчина ударил полицейского во время проверки документов. Во время судебного заседания он объяснил свой поступок.

взятка Полтавская область мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации