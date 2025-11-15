Мужчина предлагал полиции взятку, чтобы его не доставили в ТСК — какой приговор вынес суд

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Полтавской области мужчина предлагал правоохранителям взятку для избежания мобилизации. Он хотел договориться, чтобы его не доставили в территориальный центр комплектования.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, передает "Суспільне".

Детали дела

Известно, что 15 августа этого года во время патрулирования правоохранители остановили мужчину, чтобы проверить у него документы. Чтобы избежать доставки в ТЦК, он пытался дать полицейским взятку в размере 5 000 гривен.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и подтвердил, что предоставлял документы правоохранителям. После этого выяснилось, что он находится в розыске и его нужно доставить в ТЦК.

Обвиняемый подчеркивал, что имеет бронь, но полицейские заметили, что отсрочка уже закончилась.

По словам мужчины, он предложил взятку, поскольку боялся, что к нему применят силу, а у него неудовлетворительное состояние здоровья. Кроме того, фигурант отметил, что вопрос отсрочки рассматривают в Полтаве.

Что решил суд

Лохвицкий райсуд Полтавщины признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Ему назначили штраф в размере 17 000 гривен.

Напомним, в Запорожье мужчина после прохождения ВВК отказался получать повестку. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Ранее в Ивано-Франковской области мужчина ударил полицейского во время проверки документов. Во время судебного заседания он объяснил свой поступок.