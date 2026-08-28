Хабар за службу в тилу: вирок суду для представника ТЦК у Покровську

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: кадр з відео

Покровський міський суд на Дніпропетровщині оштрафував працівника ТЦК на 180 тисяч гривень за хабарництво. За 4 тисячі доларів посадовець обіцяв військовозобов'язаному уникнути передової та влаштувати службу в тилу. У результаті обвинувачений пішов на угоду зі слідством і додатково задонатив на ЗСУ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судове рішення, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У суді хабарника з ТЦК вирішили покарати штрафом

Спроба заробити 4 тисячі доларів на військовозобов'язаному завершилася для співробітника ТЦК штрафом та добровільним переказом коштів на потреби армії. Так 11 серпня 2026 року суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області виніс вирок у справі про хабарництво, затвердивши відповідну угоду між прокурором та обвинуваченим.

Замість можливих п'яти років позбавлення волі фігурант отримав штраф у розмірі 180 030 гривень. Такому рішенню посприяла відсутність попередніх судимостей, повне визнання провини, а також особистий внесок посадовця на підтримку ЗСУ, який склав 150 тисяч гривень.

Корупційний злочин стався у січні 2026 року. Тоді представники ТЦК затримали чоловіка та привезли його до однієї з лікарень Нікополя для проходження військово-лікарської комісії. Під час перебування у медзакладі працівник військкомату з'ясував, що у затриманого незабаром закінчується термін дії бронювання від мобілізації.

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Скориставшись ситуацією, він запропонував "розв'язати питання" за 4 тисячі доларів, що за тодішнім курсом становило орієнтовно 172 440 гривень. За цю суму посадовець ТЦК обіцяв задіяти власні зв'язки та гарантував, що призовника визнають придатним лише для небойових посад, убезпечивши його від відправки на передову.

Чоловік погодився на пропозицію, проте одразу звернувся до Служби безпеки України. Подальші дії відбувалися під повним контролем правоохоронців. Того ж вечора в автомобілі призовник передав посадовцю першу половину суми у розмірі 2 тисячі мічених доларів, які заздалегідь підготувала спецслужба.

Узявши від чоловіка гроші, представник ТЦК запевнив, що потрібний висновок медкомісії буде готовий не раніше березня. Після того, як військовозобов'язаний обійшов усіх лікарів, обіцяний результат дійсно відобразився у застосунку Резерв+. Згідно з документом, громадянина визнали придатним виключно до служби в ТЦК та СП, підрозділах охорони, логістики, зв'язку, медичних частинах, закладах освіти та частинах забезпечення.

Щойно співробітник центру комплектування довів виконання своєї частини домовленості та отримав другу половину хабаря, правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину.

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