Взятка за службу в тылу: приговор суда представителю ТЦК в Покровске

Проверка документов сотрудниками ТЦК. Фото: кадр из видео

Покровский городской суд в Днепропетровской области оштрафовал сотрудника ТЦК на 180 тысяч гривен за взяточничество. За 4 тысячи долларов чиновник обещал военнообязанному избежать службы на передовой и устроить его на службу в тылу. В результате обвиняемый пошёл на сделку со следствием и дополнительно сделал пожертвование в пользу ВСУ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебное решение, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

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В суде взяточника из ТЦК решили наказать штрафом

Попытка заработать 4 тысячи долларов на военнообязанном закончилась для сотрудника ТЦК штрафом и добровольным переводом средств на нужды армии. Так, 11 августа 2026 года судья Покровского городского суда Днепропетровской области вынес приговор по делу о взяточничестве, утвердив соответствующее соглашение между прокурором и обвиняемым.

Вместо возможных пяти лет лишения свободы фигурант получил штраф в размере 180 030 гривен. Такому решению способствовало отсутствие предыдущих судимостей, полное признание вины, а также личный вклад должностного лица в поддержку ВСУ, который составил 150 тысяч гривен.

Коррупционное преступление произошло в январе 2026 года. Тогда представители ТЦК задержали мужчину и доставили его в одну из больниц Никополя для прохождения военно-врачебной комиссии. Во время пребывания в медучреждении сотрудник военкомата выяснил, что у задержанного вскоре истекает срок действия отсрочки от мобилизации.

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Воспользовавшись ситуацией, он предложил «решить вопрос» за 4 тысячи долларов, что по тогдашнему курсу составляло ориентировочно 172 440 гривен. За эту сумму чиновник ТЦК обещал задействовать собственные связи и гарантировал, что призывника признают годным только для небоевых должностей, уберегая его от отправки на передовую.

Мужчина согласился на предложение, однако сразу же обратился в Службу безопасности Украины. Дальнейшие действия происходили под полным контролем правоохранителей. В тот же вечер в автомобиле призывник передал должностному лицу первую половину суммы в размере 2 тысяч меченых долларов, которые заранее подготовила спецслужба.

Получив от мужчины деньги, представитель ТЦК заверил, что необходимое заключение медкомиссии будет готово не раньше марта. После того как военнообязанный обошел всех врачей, обещанный результат действительно отобразился в приложении «Резерв+». Согласно документу, гражданина признали годным исключительно к службе в ТЦК и СП, подразделениях охраны, логистики, связи, медицинских частях, учебных заведениях и частях обеспечения.

Как только сотрудник центра комплектования доказал выполнение своей части договоренности и получил вторую половину взятки, правоохранители сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

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