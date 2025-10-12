Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Продовження відстрочки для догляду — чи треба йти в ТЦК

Продовження відстрочки для догляду — чи треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 06:30
Відстрочка для догляду - чи треба йти в ТЦК, як продовжити
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з’являтися до ТЦК для продовження відстрочки. Втім, у цій ситуації все залежить саме від територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Продовження відстрочки без візиту в ТЦК

В Україні триває процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян, які доглядають близьких родичів, що потребують постійного догляду, має право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи треба йому відвідувати територіальний центр комплектування для продовження відстрочки.

"Залежить від того, чи приймає Ваш ТЦК заяви на відстрочку поштою", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як довго можуть перевіряти підстави продовження відстрочки

Юрист додав, що під час продовження відстрочки від мобілізації ТЦК може перевіряти підстави на продовження.

"Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом п’яти днів", — підкреслив Айвазян.

Перевірка можлива у випадку:

  • подання військовозобов’язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
  • видання указу Президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);
  • надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;
  • отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може офіційно працювати громадянин, який оформив відстрочку для догляду за батьками.

Додамо, ми повідомляли про те, які є дві важливі умови для оформлення відстрочки для догляду за близькими родичами.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації