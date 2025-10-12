Відстрочка для догляду - чи треба йти в ТЦК, як продовжити

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з’являтися до ТЦК для продовження відстрочки. Втім, у цій ситуації все залежить саме від територіального центру комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Продовження відстрочки без візиту в ТЦК

В Україні триває процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану.

Частина військовозобов’язаних громадян, які доглядають близьких родичів, що потребують постійного догляду, має право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи треба йому відвідувати територіальний центр комплектування для продовження відстрочки.

"Залежить від того, чи приймає Ваш ТЦК заяви на відстрочку поштою", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Як довго можуть перевіряти підстави продовження відстрочки

Юрист додав, що під час продовження відстрочки від мобілізації ТЦК може перевіряти підстави на продовження.

"Перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період здійснюється протягом п’яти днів", — підкреслив Айвазян.

Перевірка можлива у випадку:

подання військовозобов’язаним заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

видання указу Президента України про проведення мобілізації (продовження строку проведення мобілізації);

надходження звернення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування;

отримання офіційної інформації (повідомлення) про втрату особою законних підстав для відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може офіційно працювати громадянин, який оформив відстрочку для догляду за батьками.

Додамо, ми повідомляли про те, які є дві важливі умови для оформлення відстрочки для догляду за близькими родичами.