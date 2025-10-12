Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Продление отсрочки для ухода — надо ли идти в ТЦК

Продление отсрочки для ухода — надо ли идти в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 06:30
Отсрочка для ухода - надо ли идти в ТЦК, как продлить
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин, получивший отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не являться в ТЦК для продления отсрочки. Впрочем, в этой ситуации все зависит именно от территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Продление отсрочки без визита в ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения.

Часть военнообязанных граждан, которые ухаживают за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, имеет право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, надо ли ему посещать территориальный центр комплектования для продления отсрочки.

"Зависит от того, принимает ли Ваш ТЦК заявления на отсрочку по почте", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как долго могут проверять основания продления отсрочки

Юрист добавил, что при продлении отсрочки от мобилизации ТЦК может проверять основания на продление.

"Проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", — подчеркнул Айвазян.

Проверка возможна в случае:

  • подачи военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;
  • издания указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);
  • поступления обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;
  • получения официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли официально работать гражданин, который оформил отсрочку по уходу за родителями.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть два важных условия для оформления отсрочки для ухода за близкими родственниками.

мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации