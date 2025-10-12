Отсрочка для ухода - надо ли идти в ТЦК, как продлить

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин, получивший отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не являться в ТЦК для продления отсрочки. Впрочем, в этой ситуации все зависит именно от территориального центра комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Продление отсрочки без визита в ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения.

Часть военнообязанных граждан, которые ухаживают за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе, имеет право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился такой гражданин, который поинтересовался, надо ли ему посещать территориальный центр комплектования для продления отсрочки.

"Зависит от того, принимает ли Ваш ТЦК заявления на отсрочку по почте", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Как долго могут проверять основания продления отсрочки

Юрист добавил, что при продлении отсрочки от мобилизации ТЦК может проверять основания на продление.

"Проверка оснований у военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период осуществляется в течение пяти дней", — подчеркнул Айвазян.

Проверка возможна в случае:

подачи военнообязанным заявления о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период;

издания указа Президента Украины о проведении мобилизации (продление срока проведения мобилизации);

поступления обращения органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления;

получения официальной информации (сообщения) о потере лицом законных оснований для отсрочки.

