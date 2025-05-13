Проблеми в Резерв+ - які треба мати документи студенту для відстрочки

"Резерв+", застосунок для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо студент не зміг продовжити відстрочку від мобілізації через "Резерв+", він повинен надати документи під час візиту до ТЦК. Це, зокрема, довідка ЄДЕБО про дотримання принципу послідовності здобутої освіти.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Документи для відстрочки студента

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони навчаються на денному чи дуальному відділенні та не порушують правила послідовності здобутої освіти.

Відстрочку від мобілізації студент може продовжити через застосунок "Резерв+".

Юрист Владислав Дерій пояснив, що має робити студент, якщо відстрочка через "Резерв+" не продовжується.

"Якщо через "Резерв+" не можна продовжити відстрочку, то необхідно подати заяву про відстрочку, довідку з ЄДЕБО та копію ВОД до ТЦК, де чоловік перебуває на військовому обліку", — підкреслив у своїй відповіді Дерій.

Повістка для студента

Юрист наголосив, що у такій ситуації студент може отримати ускладнення.

"На жаль, в такому випадку існує ризик отримати повістку у відповідь", — зазначив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два способи існують для студентів, аби вони могли продовжити відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, коли студент не має права на відстрочку і може бути мобілізований.