Проблемы в Резерв+ - какие надо иметь документы студенту для отсрочки

Проблемы студента в "Резерв+" — какие документы нужны ТЦК
Если студент не смог продлить отсрочку от мобилизации через "Резерв+", он должен предоставить документы во время визита в ТЦК. Это, в частности, справка ЕГЭБО о соблюдении принципа последовательности полученного образования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Документы для отсрочки студента
Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если они учатся на дневном или дуальном отделении и не нарушают правила последовательности полученного образования.
Отсрочку от мобилизации студент может продолжить через приложение "Резерв+".
Юрист Владислав Дерий объяснил, что должен делать студент, если отсрочка через "Резерв+" не продлевается.
"Если через "Резерв+" нельзя продлить отсрочку, то необходимо подать заявление об отсрочке, справку из ЕГЭБО и копию ВОД в ТЦК, где человек состоит на воинском учете", — подчеркнул в своем ответе Дерий.
Повестка для студента
Юрист отметил, что в такой ситуации студент может получить осложнения.
"К сожалению, в таком случае существует риск получить повестку в ответ", — отметил Владислав Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, какие два способа существуют для студентов, чтобы они могли продлить отсрочку.
Добавим, мы сообщали о том, когда студент не имеет права на отсрочку и может быть мобилизован.
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