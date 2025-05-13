Проблемы в Резерв+ - какие надо иметь документы студенту для отсрочки

"Резерв+", приложение для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если студент не смог продлить отсрочку от мобилизации через "Резерв+", он должен предоставить документы во время визита в ТЦК. Это, в частности, справка ЕГЭБО о соблюдении принципа последовательности полученного образования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Документы для отсрочки студента

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации, если они учатся на дневном или дуальном отделении и не нарушают правила последовательности полученного образования.

Отсрочку от мобилизации студент может продолжить через приложение "Резерв+".

Юрист Владислав Дерий объяснил, что должен делать студент, если отсрочка через "Резерв+" не продлевается.

"Если через "Резерв+" нельзя продлить отсрочку, то необходимо подать заявление об отсрочке, справку из ЕГЭБО и копию ВОД в ТЦК, где человек состоит на воинском учете", — подчеркнул в своем ответе Дерий.

Повестка для студента

Юрист отметил, что в такой ситуации студент может получить осложнения.

"К сожалению, в таком случае существует риск получить повестку в ответ", — отметил Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два способа существуют для студентов, чтобы они могли продлить отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, когда студент не имеет права на отсрочку и может быть мобилизован.