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Проблеми розпуску ТЦК — військовий розповів, чому це неможливо

6 грудня 2024 06:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ТЦК зараз неможливо розпустити, але реформу провести потрібно, вважає Іван Тимочко
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко вважає, що розпуск ТЦК, про який багато точиться розмов серед експертів та депутатів, призведе до низки серйозних проблем. Особливо проблеми будуть в мобілізаційному процесі. 

Про це Тимочко заявив в інтерв'ю Radio NV.

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За його словами, дві третини військовослужбовців у ТЦК перебувають там через стан здоров'я або за відрядженням, що унеможливлює їхнє негайне спрямування на фронт. 

Він зазначив необхідність звільнення таких військовослужбовців або забезпечення їх посадами відповідно до стану здоров’я.

Тимочко також звернув увагу, що звільнення цивільних працівників, хоч і можливе з виплатою компенсації, ускладнюється наявністю діючих контрактів, що може призвести до судових розглядів та значних фінансових витрат для держави.

Крім того, Тимочко підкреслив, що розформування ТЦК спричинить перебої в процесах мобілізації та соціальної підтримки демобілізованих військовослужбовців, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих, ветеранів та тих, хто відслужив 25 і більше років.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначив необхідність реформування ТЦК, але наголосив на складності цього процесу, який потребує визначення відповідальної структури та гарантування безперервності процесів, збереження інформації та фаховості.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, про які зміни українці повинні повідомляти ТЦК обов'язково.

Також ми повідомляли про законні підстави виклику чоловіків у ТЦК в грудні 2024 року.

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