ТЦК сейчас невозможно распустить, но реформу провести нужно, считает Иван Тимочко

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко считает, что роспуск ТЦК, о котором много говорится среди экспертов и депутатов, приведет к ряду серьезных проблем. Особенно возникнут проблемы в мобилизационном процессе.

Об этом Тимочко заявил в интервью Radio NV.

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По его словам, две трети военнослужащих в ТЦК находятся там из-за состояния здоровья или по командировке, что делает невозможным их немедленное направление на фронт.

Он отметил необходимость увольнения таких военнослужащих или обеспечения их должностями в соответствии с состоянием здоровья.

Тимочко также обратил внимание, что увольнение гражданских работников, хотя и возможное с выплатой компенсации, осложняется наличием действующих контрактов, что может привести к судебным разбирательствам и значительным финансовым расходам для государства.

Кроме того, Тимочко подчеркнул, что расформирование ТЦК повлечет за собой перебои в процессах мобилизации и социальной поддержки демобилизованных военнослужащих, лиц с инвалидностью, членов семей погибших, ветеранов и тех, кто отслужил 25 и более лет.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил необходимость реформирования ТЦК, но отметил сложность этого процесса, который требует определения ответственной структуры и гарантирования непрерывности процессов, сохранения информации и профессиональности.

Напомним, мы ранее писали о том, о каких изменениях украинцы должны уведомлять ТЦК обязательно.

Также мы сообщали о законных основаниях вызова мужчин в ТЦК в декабре 2024 года.