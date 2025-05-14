Мобілізація учителів на канікулах- коли діє відстрочка від мобілізації

Учитель на уроці. Фото: "Дидактор"

Відстрочка для учителів та інших працівників педагогічної сфери діє протягом цілого календарного року. Тож мобілізація педагогів під час канікул є неможливою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для учителів

Українські педагоги, зокрема, шкільні учителі, мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони повинні відповідати кільком важливим критеріям.

Це, зокрема, розмір ставки заробітної плати — який не повинен бути меншим за 75% від стандартного показника.

До юристів звернувся учитель, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати під час канікул.

"В ТЦК сказали — ховатися до 1 вересня, бо можуть забрати. Це законно?" — поцікавився громадянин.

Чи мобілізують учителя під час канікул

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що мобілізувати учителя після завершення навчального року неможливо.

"Звісно, що це незаконно. У такий спосіб в нас країна без вчителів залишиться", — підкреслив юрист.

Відстрочка для учителів діє цілий календарний рік, а не тільки навчальний, тож навіть під час канікул їх не можуть мобілізувати.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли учителів все ж можуть мобілізувати.

Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов учитель може втратити відстрочку.