Мобілізація учителів на канікулах- коли діє відстрочка від мобілізації

Призов учителів на канікулах — чи має ТЦК таке право
Відстрочка для учителів та інших працівників педагогічної сфери діє протягом цілого календарного року. Тож мобілізація педагогів під час канікул є неможливою.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для учителів
Українські педагоги, зокрема, шкільні учителі, мають право на відстрочку від мобілізації.
Для цього вони повинні відповідати кільком важливим критеріям.
Це, зокрема, розмір ставки заробітної плати — який не повинен бути меншим за 75% від стандартного показника.
До юристів звернувся учитель, який поцікавився, чи можуть його мобілізувати під час канікул.
"В ТЦК сказали — ховатися до 1 вересня, бо можуть забрати. Це законно?" — поцікавився громадянин.
Чи мобілізують учителя під час канікул
Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що мобілізувати учителя після завершення навчального року неможливо.
"Звісно, що це незаконно. У такий спосіб в нас країна без вчителів залишиться", — підкреслив юрист.
Відстрочка для учителів діє цілий календарний рік, а не тільки навчальний, тож навіть під час канікул їх не можуть мобілізувати.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли учителів все ж можуть мобілізувати.
Додамо, ми повідомляли про те, за яких умов учитель може втратити відстрочку.
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