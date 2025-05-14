Мобилизация учителей на каникулах - когда действует отсрочка от мобилизации

Учитель на уроке. Фото: "Дидактор"

Отсрочка для учителей и других работников педагогической сферы действует в течение целого календарного года. Поэтому мобилизация педагогов во время каникул невозможна.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка для учителей

Украинские педагоги, в частности, школьные учителя, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны соответствовать нескольким важным критериям.

Это, в частности, размер ставки заработной платы — который не должен быть меньше 75% от стандартного показателя.

К юристам обратился учитель, который поинтересовался, могут ли его мобилизовать во время каникул.

"В ТЦК сказали — прятаться до 1 сентября, потому что могут забрать. Это законно?" — поинтересовался гражданин.

Мобилизуют ли учителя во время каникул

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, заверил, что мобилизовать учителя после завершения учебного года невозможно.

"Конечно, это незаконно. Таким образом у нас страна без учителей останется", — подчеркнул юрист.

Отсрочка для учителей действует целый календарный год, а не только учебный, поэтому даже во время каникул их не могут мобилизовать.

Напомним, мы ранее писали о том, когда учителей все же могут мобилизовать.

Добавим, мы сообщали о том, при каких условиях учитель может потерять отсрочку.