Суд зобов’язав звільнити військового з Прикарпаття через хвору дружину

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Івано-Франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовослужбовця з Прикарпаття, який вимагав звільнення зі служби через стан здоров’я дружини. Жінка має третю групу інвалідності та психічні розлади, однак командування частини відмовило чоловікові у звільненні, що стало підставою для звернення до суду.

Про це стало відомо із судового вироку на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловіку відмовили у звільненні з військової служби

Як зазначено в оприлюдненому судовому рішенні, чоловік був мобілізований у червні 2024 року. Згодом він звернувся до командування з проханням про звільнення з військової служби на підставі необхідності догляду за дружиною, адже вона має третю групу інвалідності. У відповідь отримав відмову, яку військова частина пояснила тим, що, на їхню думку, надані документи не підтверджують наявність психічних розладів у його дружини.

Під час судового розгляду військовий надав висновок лікарсько-консультативної комісії, згідно з яким у його дружини дійсно встановлено третю групу інвалідності. Медичні документи засвідчують, що жінка має легку розумову відсталість та емоційно-вольову нестійкість, а також перебуває на обліку в психіатра.

Суддя, яка розглядала справу, зазначила, що існують дві окремі законні підстави для звільнення з військової служби за сімейними обставинами. Перша — це наявність у дружини інвалідності через втрату кінцівок, онкологію чи інші тяжкі діагнози. Друга — наявність третьої групи інвалідності у поєднанні з психічними розладами, навіть якщо ці розлади не є безпосередньою причиною встановлення інвалідності.

З урахуванням поданих доказів суд визнав відмову військової частини незаконною та зобов’язав ухвалити рішення про звільнення військовослужбовця. Рішення ще може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Нагадаємо, на Рівненщині судили військовослужбовця, який вимагав хабар у підлеглого.

Також на Волині судили колишнього військовослужбовця, який намагався організувати незаконний виїзд чоловіку за кордон.