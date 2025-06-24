Суд обязал уволить военного из Прикарпатья из-за больной жены

Судейский молоток. Фото: Freepik

Ивано-Франковский окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего из Прикарпатья, который требовал увольнения со службы по состоянию здоровья жены. Женщина имеет третью группу инвалидности и психические расстройства, однако командование части отказало мужчине в увольнении, что стало основанием для обращения в суд.

Об этом стало известно из судебного приговора на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчине отказали в увольнении с военной службы

Как указано в обнародованном судебном решении, мужчина был мобилизован в июне 2024 года. Впоследствии он обратился к командованию с просьбой об увольнении с военной службы на основании необходимости ухода за женой, ведь она имеет третью группу инвалидности. В ответ получил отказ, который военная часть объяснила тем, что, по их мнению, предоставленные документы не подтверждают наличие психических расстройств у его жены.

Во время судебного разбирательства военный предоставил заключение врачебно-консультативной комиссии, согласно которому у его жены действительно установлена третья группа инвалидности. Медицинские документы свидетельствуют, что женщина имеет легкую умственную отсталость и эмоционально-волевую неустойчивость, а также состоит на учете у психиатра.

Судья, которая рассматривала дело, отметила, что существуют два отдельных законных основания для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам. Первое - это наличие у жены инвалидности из-за потери конечностей, онкологии или других тяжелых диагнозов. Вторая - наличие третьей группы инвалидности в сочетании с психическими расстройствами, даже если эти расстройства не являются непосредственной причиной установления инвалидности.

С учетом представленных доказательств суд признал отказ воинской части незаконным и обязал принять решение об увольнении военнослужащего. Решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, на Ровенщине судили военнослужащего, который требовал взятку у подчиненного.

Также на Волыни судили бывшего военнослужащего, который пытался организовать незаконный выезд мужчине за границу.