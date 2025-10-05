Придатність до військової служби - куди потраплять ті, хто придатний до служби в ТЦК

Мобілізовані до ЗСУ громадяни. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО

Зазвичай тих мобілізованих громадян, яких на ВЛК визнали придатними до служби у частинах забезпечення, ТЦК, ВВНЗ та інших подібних структурах, відправляють служити туди, де це дозволяє їм стан здоров’я. Але не можна виключати і потрапляння таких громадян у бойові бригади.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

Де служать ті, хто раніше мав обмежену придатність

Після скасування статусу "обмежено придатний до військової служби" для військовослужбовців є два варіанти придатності.

Це:

придатний до служби (без жодних обмежень);

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, куди направляють служити тих мобілізованих, у яких придатність до служби обмежена частинами забезпечення, ТЦК, ВВНЗ тощо.

Адвокат В’ячеслав Кирда пояснив у відповіді, що чіткого і однозначного критерію у визначенні місця служби для таких мобілізованих немає.

Придатного до служби в ТЦК на фронт — чи буває таке

"Найчастіше посилають служити туди, де умови служби відповідають стану здоров'я", — підкреслив юрист.

Щодо того, чи можуть відправити такого мобілізованого у бойову бригаду, на фронт, то тут, зазначив Кирда, ситуація є неоднозначною.

"На жаль, бувають різні випадки", — заявив адвокат, фактично визнавши, що за певних умов може трапитися і таке.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які категорії придатності є чинними для військовозобов’язаних громадян в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ.