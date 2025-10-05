Видео
Видео

Годен к службе в ТЦК — могут ли отправить на фронт

Годен к службе в ТЦК — могут ли отправить на фронт

Дата публикации 5 октября 2025 00:30
Пригодность к военной службе - куда попадут те, кто пригоден к службе в ТЦК
Мобилизованные в ВСУ граждане. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО

Обычно тех мобилизованных граждан, которых на ВВК признали годными к службе в частях обеспечения, ТЦК, ВВУЗах и других подобных структурах, отправляют служить туда, где это позволяет им состояние здоровья. Но нельзя исключать и попадание таких граждан в боевые бригады.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Читайте также:

Где служат те, кто ранее имел ограниченную годность

После отмены статуса "ограниченно годный к военной службе" для военнослужащих есть два варианта годности.

Это:

  • годен к службе (без каких-либо ограничений);
  • годен к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, куда направляют служить тех мобилизованных, у которых пригодность к службе ограничена частями обеспечения, ТЦК, ВУЗами и т.д.

Адвокат Вячеслав Кирда пояснил в ответе, что четкого и однозначного критерия в определении места службы для таких мобилизованных нет.

Пригодного к службе в ТЦК на фронт — бывает ли такое

"Чаще всего посылают служить туда, где условия службы соответствуют состоянию здоровья", — подчеркнул юрист.

Относительно того, могут ли отправить такого мобилизованного в боевую бригаду, на фронт, то здесь, отметил Кирда, ситуация неоднозначна.

"К сожалению, бывают разные случаи", — заявил адвокат, фактически признав, что при определенных условиях может случиться и такое.

Напомним, мы ранее писали о том, какие категории годности действуют для военнообязанных граждан в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды ВСУ.

мобилизация ВВК ТЦК и СП ограниченно пригодные фронт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
