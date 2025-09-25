Відео
Головна ТЦК Придатний до служби в тилу — дії ТЦК щодо мобілізованого

Придатний до служби в тилу — дії ТЦК щодо мобілізованого

Дата публікації: 25 вересня 2025 06:30
Обмежена придатність до військової служби — чи має ТЦК передати інформацію про громадянина у військову частину
Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр

Територіальний центр комплектування має самостійно повідомити у військову частину інформацію про обмежену придатність мобілізованого громадянина до військової служби. Але про всяк випадок це можуть зробити і родичі мобілізованого.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

ТЦК має передати інформацію

До юристів звернулася громадянка, сина якої мобілізували та відправили до ЗСУ.

Жінка наголосила, що, згідно із висновком ВЛК, її син може служити тільки у тилових підрозділах — і поцікавилася, чи надає ТЦК інформацію про стан придатності мобілізованого у підрозділи ЗСУ, чи громадянину (або його родичам) це потрібно робити самостійно.

"Якщо в "Резерв+" вказано, що син придатний до тилових частин, то ТЦК зобов'язаний передати цю інформацію до військової частини", — наголосив у відповіді громадянці юрист Владислав Дерій.

Можна надіслати інформацію самостійно

Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив, що саме так і має відбутися: "Інформація має потрапити".

Разом з тим, підкреслив Кирда, можна потурбуватися про цей момент самостійно.

"Якщо сину не видавали копії довідки ВЛК на руки, тоді дійсно рекомендую спробувати отримати копію висновку та направити до військової частини", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чим відрізняються дві категорії непридатних до військової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, які категорії придатності до військової служби замінили обмежено придатних.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
