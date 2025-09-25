Обмежена придатність до військової служби — чи має ТЦК передати інформацію про громадянина у військову частину

Придатний до служби в тилу — дії ТЦК щодо мобілізованого
Територіальний центр комплектування має самостійно повідомити у військову частину інформацію про обмежену придатність мобілізованого громадянина до військової служби. Але про всяк випадок це можуть зробити і родичі мобілізованого.
ТЦК має передати інформацію
До юристів звернулася громадянка, сина якої мобілізували та відправили до ЗСУ.
Жінка наголосила, що, згідно із висновком ВЛК, її син може служити тільки у тилових підрозділах — і поцікавилася, чи надає ТЦК інформацію про стан придатності мобілізованого у підрозділи ЗСУ, чи громадянину (або його родичам) це потрібно робити самостійно.
"Якщо в "Резерв+" вказано, що син придатний до тилових частин, то ТЦК зобов'язаний передати цю інформацію до військової частини", — наголосив у відповіді громадянці юрист Владислав Дерій.
Можна надіслати інформацію самостійно
Інший юрист, адвокат В’ячеслав Кирда, підтвердив, що саме так і має відбутися: "Інформація має потрапити".
Разом з тим, підкреслив Кирда, можна потурбуватися про цей момент самостійно.
"Якщо сину не видавали копії довідки ВЛК на руки, тоді дійсно рекомендую спробувати отримати копію висновку та направити до військової частини", — пояснив адвокат.
