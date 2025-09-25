Ограниченная пригодность к военной службе — должен ли ТЦК передать информацию о гражданине в воинскую часть

Годен к службе в тылу — действия ТЦК в отношении мобилизованного
Территориальный центр комплектования должен самостоятельно сообщить в воинскую часть информацию об ограниченной пригодности мобилизованного гражданина к военной службе. Но на всякий случай это могут сделать и родственники мобилизованного.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
ТЦК должен передать информацию
К юристам обратилась гражданка, сына которой мобилизовали и отправили в ВСУ.
Женщина отметила, что, согласно заключению ВВК, ее сын может служить только в тыловых подразделениях — и поинтересовалась, предоставляет ли ТЦК информацию о состоянии пригодности мобилизованного в подразделения ВСУ, или гражданину (или его родственникам) это нужно делать самостоятельно.
"Если в "Резерв+" указано, что сын пригоден к тыловым частям, то ТЦК обязан передать эту информацию в воинскую часть", — отметил в ответе гражданке юрист Владислав Дерий.
Можно отправить информацию самостоятельно
Другой юрист, адвокат Вячеслав Кирда, подтвердил, что именно так и должно произойти: "Информация должна попасть".
Вместе с тем, подчеркнул Кирда, можно позаботиться об этом моменте самостоятельно.
"Если сыну не выдавали копии справки ВВК на руки, тогда действительно рекомендую попробовать получить копию заключения и направить в воинскую часть", — пояснил адвокат.
