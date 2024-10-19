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Правоохоронці взялись за МСЕК та ВЛК — викрили десятки схем по всій Україні

19 жовтня 2024 05:40
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
СБУ та поліція викрили багато схем з корупції представників МСЭК та ВВК
Оформлення вилучення хабарів у представників ВЛК. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На хвилі скандалу з керівницею Хмельницького МСЕК поліцейські та інші правоохоронці провели рейди по ВЛК та МСЕК по всій Україні. Впродовж останніх десяти днів поліцейські викрили в протиправній діяльності 20 осіб у різних регіонах. 

Про це повідомляється на сайті Нацполіції України.

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Начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель розповів, що його колеги разом з СБУ заблокували 15 схем, в яких фігурують 20 зловмисників.

Заходи з викриття правоохоронці проводили у Закарпатській, Житомирській, Сумський, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський областях та Києві. 

Правоохоронці взялись за МСЕК та ВЛК — викрили десятки схем по всій Україні - фото 1
Слідчі дії в одному з МСЕК. Фото: Нацполіція

Суми неправомірної вигоди, яку зловмисники отримували від бажаючих протизаконно уникнути чи відтермінувати мобілізацію, коливалися від 500 до 12 000 доларів. За ці гроші затримані виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків фіктивні медичні довідки, оформлювали інвалідність, укладали фіктивні шлюби з жінками, які мають інвалідність, оновлювали дані в ТЦК з відстрочкою, працевлаштовували до підприємств критичної інфраструктури з метою бронювання, а також зараховували на навчання до вишів.

Правоохоронці взялись за МСЕК та ВЛК — викрили десятки схем по всій Україні - фото 2
Обшук у представників ВЛК. Фото: Нацполіція

"До прикладу, вартість виготовлення фіктивних медичних довідок з висновком комісії про наявність груп інвалідності становила від 2 000 до 12 000 доларів, оновлення військово-облікових даних та отримання фіктивного права на відстрочку від мобілізації до 5 000 доларів, а "студентського квитка" — до 1 500 євро", — зазначив Андрій Рубель.

Наразі всім фігурантам слідчі повідомили про підозри, залежно від їхніх ролей. 

Нагадаємо, корупційні скандали щодо куплених інвалідностей та довідок з'являються чи не щодня. Правоохоронці реагують на такі факти. Відбувся суд щодо голови МСЕК Хмельницької області, в якої знайшли мільйони доларів готівкою. 

Стало відомо, що очільники МСЕК на Буковині задекларували дорогі автівки, земельні ділянки та майно. У Житомирі поліція викрила лікарку, яка налагодила масштабну корупційну схему через ухилянтів.

ВЛК поліція мобілізація корупція війна в Україні СБУ МСЕК

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