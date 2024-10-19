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Правоохранители взялись за МСЭК и ВВК — разоблачили десятки схем по всей Украине

19 октября 2024 05:40
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
СБУ и полиция разоблачили многие схемы по коррупции представителей МСЭК и ВЛК
Оформление изъятия взяток у представителей ВВК. Фото: Нацполиция
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

На волне скандала с руководителем Хмельницкого МСЭК полицейские и другие правоохранители провели рейды по ВВК и МСЭК по всей Украине. За последние десять дней полицейские разоблачили противоправную деятельность 20 человек в разных регионах.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

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Начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель рассказал, что его коллеги вместе с СБУ заблокировали 15 схем, в которых фигурируют 20 злоумышленников.

Мероприятия по разоблачению правоохранители проводили в Закарпатской, Житомирской, Сумской, Волынской, Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Черкасской, Харьковской областях и Киеве.

Правоохранители взялись за МСЭК и ВЛК - разоблачили десятки схем по всей Украине - фото 1
Следственные действия в одном из МСЭК. Фото: Нацполиция

Суммы неправомерной выгоды, которую злоумышленники получали от желающих противозаконно избежать или отсрочить мобилизацию, колебались от 500 до 12 000 долларов. За эти деньги задержанные изготавливали для военнообязанных мужчин фиктивные медицинские справки, оформляли инвалидность, заключали фиктивные браки с женщинами, имеющими инвалидность, обновляли данные в ТЦК с отсрочкой, трудоустраивали на предприятия критической инфраструктуры с целью бронирования, а также зачисляли на обучение.

Правоохранители взялись за МСЭК и ВЛК - разоблачили десятки схем по всей Украине - фото 2
Обыск у представителей ВВК. Фото: Нацполиция

"К примеру, стоимость изготовления фиктивных медицинских справок с заключением комиссии о наличии групп инвалидности составляла от 2 000 до 12 000 долларов, обновление военно-учетных данных и получение фиктивного права на отсрочку от мобилизации до 5 000 долларов, а "студенческого билета" — до 1 500 евро", — отметил Андрей Рубель.

Всем фигурантам следователи сообщили о подозрениях, в зависимости от их ролей.

Напомним, коррупционные скандалы по поводу купленных инвалидностей и справок появляются ежедневно. Правоохранители реагируют на такие факты. Состоялся суд в отношении главы МСЭК Хмельницкой области, в которой нашли миллионы долларов наличными.

Стало известно, что главы МСЭК на Буковине задекларировали дорогие автомобили, земельные участки и имущество. В Житомире полиция разоблачила врача, который наладил масштабную коррупционную схему из-за уклонистов.

ВВК полиция мобилизация коррупция война в Украине СБУ МСЭК

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