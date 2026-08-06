Правоохоронці стали краще реагувати на порушення з боку ТЦК: заява омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Любомир Кучер редактор, юрист

Українські правоохоронці стали краще реагувати на зловживання з боку працівників ТЦК та СП. Силовики оперативно відкривають кримінальні справи за будь-які факти перевищення повноважень під час мобілізації. Кілька порушників уже перебувають у СІЗО.

Про це Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець заявив в ефірі "Ми-Україна", передає Новини.LIVE.

Позитивна динаміка та перші арешти

Омбудсман підкреслив, що Державне бюро розслідувань, Нацполіція, СБУ та військова прокуратура тепер реагують на порушення значно ефективніше.

"Єдине, що я зараз відмічаю — це те, що дійсно змінилася юридична практика з боку правоохоронних органів у позитивну сторону. Тут я хочу відмітити всі органи: ДБР, Національну поліцію, Службу безпеки України, прокуратуру, Спеціалізовану військову прокуратуру", — наголосив Дмитро Лубінець.

Представники Офісу омбудсмана регулярно здійснюють моніторингові візити в регіони. Під час однієї з таких перевірок на Закарпатті виявили приміщення, де незаконно тримали 21 чоловіка, а один із хлопців був прикутий кайданами. Після цього силовики одразу затримали винних.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал за участю працівників ТЦК та СП у Хмельницькій області. Там люди у військовій формі прикували 61-річного чоловіка наручниками до автомобіля. Омбудсмен заявив, що винні мають понести справедливе покарання.

Також Новини.LIVE з посиланням на Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК та СП мобілізували людину з карликовістю. За декілька днів після призову стан здоров'я чоловіка погіршився. Наразі мобілізований проходить лікування.