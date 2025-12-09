Працівники ТЦК незаконно мобілізували студента — рішення сулу

Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

В Івано-Франківській області працівники ТЦК мобілізували студента попри заяву про відстрочку. Суд встановив, що мобілізація відбулася з порушеннями законодавства.

Про це йдеться у судовому вироку Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

Студента незаконно мобілізували — що вирішив суд

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув справу студента, якого мобілізували на наступний день після того, як він надіслав заяву про відстрочку. Суд встановив, що мобілізація відбулася з порушеннями законодавства.

За інформацією суду, 21 серпня 2025 року позивач направив до ТЦК у Долині заяву про надання йому відстрочки від призову. До заяви він додав довідку здобувача освіти, яка підтверджує, що його навчання не порушує вимог частини другої статті 10 Закону "Про освіту".

За даними відстеження через "Укрпошту", лист із заявою ТЦК отримав того ж дня — 21 серпня. Однак уже 22 серпня студента мобілізували та відправили до військової частини, де його зарахували на посаду курсанта.

Позивач зазначав, що під час прибуття до ТЦК працівники ігнорували його пояснення про подану заяву та не намагалися ознайомитись із документами, які надійшли на адресу центру.

Суд встановив, що у ТЦК не виконали обов’язку розглянути заяву про відстрочку та прийняти рішення щодо неї до моменту мобілізації.

Зазначається, що відкликання від військової частини та ТЦК, подані через систему "Електронний суд", містили заперечення проти позову.

Представники відповідачів стверджували, що позивач був придатним до служби, не мав чинної відстрочки на дату призову, а його призов є незворотним. Також у ТЦК заявили, що зареєстрували лист із заявою лише 1 вересня — вже після того, як позивач став військовослужбовцем.

З огляду на всі вищезазначені факти, суд дійшов висновку, що мобілізація позивача була проведена незаконно, оскільки ТЦК не розглянув його заяву до моменту призову, хоча отримав її завчасно.

