Дата публикации 9 декабря 2025 10:02
Работники ТЦК незаконно мобилизовали студента — решение суда
Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

В Ивано-Франковской области работники ТЦК мобилизовали студента несмотря на заявление об отсрочке. Суд установил, что мобилизация состоялась с нарушениями законодательства.

Об этом говорится в судебном приговоре Ивано-Франковского окружного административного суда.

Студента незаконно мобилизовали — что решил суд

Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел дело студента, которого мобилизовали на следующий день после того, как он направил заявление об отсрочке. Суд установил, что мобилизация состоялась с нарушениями законодательства.

По информации суда, 21 августа 2025 года истец направил в ТЦК в Долине заявление о предоставлении ему отсрочки от призыва. К заявлению он приложил справку соискателя образования, подтверждающую, что его обучение не нарушает требований части второй статьи 10 Закона "Об образовании".

По данным отслеживания через "Укрпочту", письмо с заявлением ТЦК получил в тот же день — 21 августа. Однако уже 22 августа студента мобилизовали и отправили в воинскую часть, где его зачислили на должность курсанта.

Истец отмечал, что по прибытии в ТЦК работники игнорировали его объяснения о поданном заявлении и не пытались ознакомиться с документами, поступившими в адрес центра.

Суд установил, что в ТЦК не выполнили обязанности рассмотреть заявление об отсрочке и принять решение по нему до момента мобилизации.

Отмечается, что отзыв от воинской части и ТЦК, поданные через систему "Электронный суд", содержали возражения против иска.

Представители ответчиков утверждали, что истец был годен к службе, не имел действующей отсрочки на дату призыва, а его призыв является необратимым. Также в ТЦК заявили, что зарегистрировали письмо с заявлением только 1 сентября — уже после того, как истец стал военнослужащим.

Учитывая все вышеупомянутые факты, суд пришел к выводу, что мобилизация истца была проведена незаконно, поскольку ТЦК не рассмотрел его заявление до момента призыва, хотя получил его заблаговременно.

Недавно стало известно, как в Одесской области суд наказал мужчину, который дважды отказался стать на воинский учет.

Ранее во Львове суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве работника ТЦК.

студенты военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
