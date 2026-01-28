Військовослужбовець ТЦК та СП не зберігся записи з нагрудних камер — вирок суду

Військовослужбовець ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

На Полтавщині військовослужбовець ТЦК та СП припустився порушень під час роботи з бодікамерами. Чоловіка судили, але до адміністративної відповідальності не притягнули.

Про це йдеться в постанові, яку Козельщинський районний суд Полтавської області виніс 19 січня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, штаб-сержанта третьої категорії відділення цивільно-військового співробітництва призначили відповідальним за зберігання, видачу та облік бодікамер і карт пам'яті. Також він мав вести документацію та контролювати, як військовослужбовці ТЦК та СП використовують нагрудні камери під час мобілізаційних заходів.

Під час перевірки 3 листопада минулого року з'ясувалося, що фігурант не вніс до журналу видачі записи за 30 днів. Упродовж жовтня він зберіг відеозаписи лише за 2, 4 та 25 число, а також не надав ролики за 1 та 2 листопада.

Рішення суду

Військовослужбовець визнав свою провину, розкаявся та попросив суддю не призначати йому надто суворе покарання. Обвинуваченому зробили усне зауваження, після чого провадження закрили.

Рішення суду можна оскаржити впродовж десяти днів від дня проголошення. У такому разі справу розгляне Полтавський апеляційний суд.

Нагадаємо, жителя Хмельницької області оштрафували за неявку на пошту, куди нібито надсилали повістку. Суд ухвалив рішення щодо скасування штрафу.

Також ми повідомляли, що киянин видаляв із бази "Оберіг" дані військовозобов'язаних. Суд обрав порушник запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення мільйона гривень застави.