Военнослужащий ТЦК и СП не сохранил записи с нагрудных камер — приговор суда

Военнослужащий ТЦК и СП с военнообязанным. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

На Полтавщине военнослужащий ТЦК и СП допустил нарушения при работе с бодикамерами. Мужчину судили, но к административной ответственности не привлекли.

Об этом говорится в постановлении, которое Козельщинский районный суд Полтавской области вынес 19 января.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, штаб-сержанта третьей категории отделения гражданско-военного сотрудничества назначили ответственным за хранение, выдачу и учет бодикамер и карт памяти. Также он должен был вести документацию и контролировать, как военнослужащие ТЦК и СП используют нагрудные камеры во время мобилизационных мероприятий.

Во время проверки 3 ноября прошлого года выяснилось, что фигурант не внес в журнал выдачи записи за 30 дней. В течение октября он сохранил видеозаписи только за 2, 4 и 25 число, а также не предоставил ролики за 1 и 2 ноября.

Решение суда

Военнослужащий признал свою вину, раскаялся и попросил судью не назначать ему слишком суровое наказание. Обвиняемому сделали устное замечание, после чего производство закрыли.

Решение суда можно обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. В таком случае дело рассмотрит Полтавский апелляционный суд.

Напомним, жителя Хмельницкой области оштрафовали за неявку на почту, куда якобы присылали повестку. Суд принял решение об отмене штрафа.

Также мы сообщали, что киевлянин удалял из базы "Оберіг" данные военнообязанных. Суд избрал нарушителю меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения миллиона гривен залога.