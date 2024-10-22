У Чернівецькій області працівника ТЦК відправили за ґрати за відсутність на службі

Будівля Сторожинецького районного суду. Фото ілюстративне: court.gov.ua

У Чернівецькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки засудили до трьох років позбавлення волі за те, що він три тижні не з'являвся на службі. За словами обвинуваченого, він бажав служити на передовій, а не в ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як стало відомо із судових матеріалів, військовослужбовець ТЦК, якого було визнано обмежено придатним, протягом трьох тижнів не з’явився на службу.

Судові матеріали. Фото: скриншот

Військовослужбовця взяли під варту та звинуватили в "самовільному залишенні військової частини або місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану, тривалістю понад три доби". Санкція статті передбачала до десяти років позбавлення волі.

Рішення суду

У суді обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Свої дії він назвав "помилкою" й запевнив, що бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Також він попросив не карати його суворо, а відправити на передову.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судили військового, який пішов у СЗЧ та втік з-під варти. Дезертир отримав ув'язнення на термін понад три роки.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Полтавській області лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою. За ухилення від військового призову під час мобілізації чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.