В Черновицкой области работника ТЦК отправили за решетку за отсутствие на службе

Здание Сторожинецкого районного суда. Фото иллюстративное: court.gov.ua

В Черновицкой области работника территориального центра комплектования и социальной поддержки приговорили к трем годам лишения свободы за то, что он три недели не появлялся на службе. По словам обвиняемого, он хотел служить на передовой, а не в ТЦК.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как стало известно из судебных материалов, военнослужащий ТЦК, признанный ограниченно годным, в течение трех недель не явился на службу.

Судебные материалы. Фото: скриншот

Военнослужащего взяли под стражу и обвинили в "самовольном уходе из воинской части или места службы, совершенном в условиях военного положения, продолжительностью более трех суток". Санкция статьи предусматривала до десяти лет лишения свободы.

Решение суда

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Свои действия он назвал "ошибкой" и заверил, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Также он попросил не наказывать его строго, а отправить на передовую.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы. Идет срок на апелляционное обжалование решения.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, на Днепропетровщине судили военного, который ушел в СОЧ и скрылся из-под стражи. Дезертир получил заключение на срок свыше трех лет.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Полтавской области врач после прохождения ВЛК не явился за повесткой. За уклонение от военного призыва во время мобилизации мужчина был привлечен к уголовной ответственности.