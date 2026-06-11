Повторний вступ на бакалаврат: ТЦК може відмовити у відстрочці

Українські студенти. Фото: ЗНУ

Студент, який повторно вступив на бакалаврат, може отримати відстрочку від мобілізації. Але для цього доведеться здійснити кілька важливих кроків. Зокрема, оскаржувати первинну відмову у відстрочці через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі b2bconsult.

Відстрочка для студентів

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібне дотримання двох ключових умов.

Перша умова це формат навчання. Для отримання відстрочки потрібно навчатися на денному чи дуальному (денно-заочному) відділенні.

Другою умовою є дотримання принципу послідовності здобуття освіти. Це має підтвердити довідка ЄДЕБО.

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Відстрочка через суд

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує вступити на навчання в університеті. Чоловік розповів, що уже навчався, але був відрахований після першого семестру, не закривши сесію.

Громадянин поцікавився, чи отримає він відстрочку внаслідок повторного вступу на бакалаврат. Юристка Неля Романенко наголосила, що можливість відстрочки для такого студента є реальною.

Романенко зазначила: "Ви матимете право на відстрочку, але потрібно буде в суді оскаржити довідку, в якій буде вказано про начебто порушення Вами послідовності здобуття освіти. Судова практика у даному питанні позитивна". У такому випадку, підкреслила юристка, потрібно вступити на навчання, отримати довідку та оскаржувати її.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що студенти після 25 років мають право на відстрочку.

Попри перспективу втрати відстрочки від мобілізації, українські військовозобов’язані студенти зберегли за собою це право. Законопроєкт, який міг скасувати відстрочку для студентів, був відкликаний з розгляду. Тож студенти, старші 25 років, можуть закінчити навчання, відстрочки за ними залишаються.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що деяких студентів в Україні можуть мобілізувати.

В умовах загальної мобілізації студенти віком від 25 років мають право на відстрочку. Щоправда, такий привілей надають не всім.