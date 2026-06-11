Повторное поступление на бакалавриат: ТЦК может отказать в отсрочке

Украинские студенты. Фото: ЗНУ

Студент, повторно поступивший на бакалавриат, может получить отсрочку от мобилизации. Но для этого придется предпринять несколько важных шагов. В частности, обжаловать первоначальный отказ в отсрочке в судебном порядке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале b2bconsult.

Отсрочка для студентов

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого необходимо соблюдение двух ключевых условий.

Первое условие это формат обучения. Для получения отсрочки необходимо учиться на дневном или дуальном (дневно-заочном) отделении.

Вторым условием является соблюдение принципа последовательности получения образования. Это должна подтвердить справка ЕГЭБО.

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Отсрочка через суд

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который планирует поступить на обучение в университет. Мужчина рассказал, что уже учился, но был отчислен после первого семестра, не сдав сессию.

Гражданин поинтересовался, получит ли он отсрочку в результате повторного поступления на бакалавриат. Юрист Неля Романенко подчеркнула, что возможность отсрочки для такого студента реальна.

Романенко отметила: "У вас будет право на отсрочку, но нужно будет в суде обжаловать справку, в которой будет указано о якобы нарушении вами последовательности получения образования. Судебная практика в данном вопросе положительная". В таком случае, подчеркнула юрист, нужно поступить на обучение, получить справку и обжаловать ее.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что студенты старше 25 лет имеют право на отсрочку.

Несмотря на перспективу потери отсрочки от мобилизации, украинские военнообязанные студенты сохранили за собой это право. Законопроект, который мог отменить отсрочку для студентов, был отозван с рассмотрения. Поэтому студенты старше 25 лет могут закончить обучение, отсрочки за ними остаются.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что некоторых студентов в Украине могут мобилизовать.

В условиях всеобщей мобилизации студенты в возрасте от 25 лет имеют право на отсрочку. Правда, такую привилегию предоставляют не всем.