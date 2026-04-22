Повторний вступ на бакалаврат: суд змусить ТЦК надати відстрочку

Повторний вступ на бакалаврат: суд змусить ТЦК надати відстрочку

Дата публікації: 22 квітня 2026 17:07
Повторний вступ на бакалаврат: суд змусить ТЦК надати відстрочку
Українські студенти. Фото: ДНУ ім. Олеся Гончара

Відстрочка для студентів можлива за умови дотримання двох ключових вимог. Однією із вимог є послідовність здобуття освіти. Але якщо студент був відрахований ще до закінчення першої сесії, то він після повторного вступу зможе за певних умов отримати відстрочку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі b2bconsult.

Відстрочка для студентів

Студенти українських вищих навчальних закладів мають право на відстрочку. Відстрочка надається на увесь період навчання.

Відстрочка надається не усім студентам, старших 25 років. По-перше, студент має навчатися на денній чи дуальній формі навчання.

По-друге, студент не повинен порушувати процес послідовності здобуття освітнього рівня, тобто не може повторно навчатися на одному й тому ж рівні. Це підтверджується у довідці ЄДЕБО, яка є необхідна для оформлення відстрочки.

Повторний вступ не перешкода для відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що удруге вступає на бакалаврат. При цьому першого разу його відрахували після першого ж семестру, не зарахувавши першу сесію.

Чоловік поцікавився, чи отримає він відстрочку у такій ситуації. Юристка Неля Романенко наголосила: "Ви матимете право на відстрочку, але потрібно буде в суді оскаржити довідку, в якій буде вказано про начебто порушення Вами послідовності здобуття освіти".

Романенко підкреслила, що подібні випадки уже траплялися: "Судова практика у даному питанні є позитивною, я маю аналогічні виграшні справи. Але врахуйте, що суд може тривати близько 3 місяців"

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи законно керівництво вишу вимагає від студента для відстрочки паперовий ВОД.

Студент, який оформлює відстрочку від мобілізації, має надати адміністрації навчального закладу військово-обліковий документ. Причому не має значення, який саме, паперовий чи електронний, ВОД надає студент.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть студенту відмовити у відстрочці без актуальної ВЛК.

Територіальний центр комплектування не може відмовляти студенту у відстрочці, якщо він має законне право і дотримався основних вимог. Непройдена військово-лікарська комісія на відстрочку не впливає жодним чином.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
