Повторное поступление на бакалаврат: суд заставит ТЦК предоставить отсрочку

Отсрочка для студентов возможна при условии соблюдения двух ключевых требований. Одним из требований является последовательность получения образования. Но если студент был отчислен еще до окончания первой сессии, то он после повторного поступления сможет при определенных условиях получить отсрочку.

Отсрочка для студентов

Студенты украинских высших учебных заведений имеют право на отсрочку. Отсрочка предоставляется на весь период обучения.

Отсрочка предоставляется не всем студентам, старше 25 лет. Во-первых, студент должен учиться на дневной или дуальной форме обучения.

Во-вторых, студент не должен нарушать процесс последовательности получения образовательного уровня, то есть не может повторно учиться на одном и том же уровне. Это подтверждается в справке ЕГЭБО, которая необходима для оформления отсрочки.

Повторное поступление не препятствие для отсрочки

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что во второй раз поступает на бакалавриат. При этом в первый раз его отчислили после первого же семестра, не засчитав первую сессию.

Мужчина поинтересовался, получит ли он отсрочку в такой ситуации. Юрист Неля Романенко отметила: "Вы будете иметь право на отсрочку, но нужно будет в суде обжаловать справку, в которой будет указано о якобы нарушении Вами последовательности получения образования".

Романенко подчеркнула, что подобные случаи уже случались: "Судебная практика в данном вопросе является положительной, я имею аналогичные выигрышные дела. Но учтите, что суд может длиться около 3 месяцев".

Студент, который оформляет отсрочку от мобилизации, должен предоставить администрации учебного заведения военно-учетный документ. Причем не имеет значения, какой именно, бумажный или электронный, ВОД предоставляет студент.

Территориальный центр комплектования не может отказывать студенту в отсрочке, если он имеет законное право и придерживается основных требований. Непройденная военно-врачебная комиссия на отсрочку не влияет никоим образом.