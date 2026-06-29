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Головна ТЦК Повторний розшук ТЦК: юрист пояснив головну проблему

Повторний розшук ТЦК: юрист пояснив головну проблему

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 21:40
Повторний розшук ТЦК: юрист пояснив головну проблему
Перевірка громадянина щодо можливого розшуку ТЦК. Фото: Чернігівський ОТЦК

Порушників військового обліку можуть оштрафувати і навіть оголосити у розшук. Територіальний центр комплектування при цьому не має права двічі оголошувати у розшук за одне й те ж порушення. Але існують певні юридичні тонкощі, які фактично дозволяють це зробити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Санкції ТЦК

Територіальний центр комплектування займається військовим обліком і контролем за громадянами, які перебувають на обліку. Проти порушників військового обліку ТЦК має право накладати різноманітні санкції.

Першою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф. Штраф, накладений ТЦК, потрібно сплатити у визначений законом термін.

Якщо ж громадянин не сплатить штраф, проти нього із великою імовірністю буде застосована наступна санкція. Це оголошення порушника у розшук.

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Повторний чи другий розшук ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук ТЦК. Він пояснив, що сплатив штраф, накладений за непройдену ВЛК.

Громадянин поцікавився, чи законним є другий розшук, який йому оголосили невдовзі після сплати штрафу і зняття першого. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що формально таке неможливо, але існують деякі варіанти, які дозволять ТЦК зробити такий крок.

Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Відповідно до статті 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Однак, потрібно розуміти чи йдеться в цьому випадку дійсно про одне й те саме правопорушення, бо, наприклад, перший раз Вас могли подати у розшук за непроходження ВЛК як обмежено придатного, а другий за непроходження ВЛК за викликом ТЦК, тобто за повісткою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК можна скасувати через застосунок "Резерв+".

Територіальний центр комплектування має право оголошувати порушників військового обліку у розшук. Знятися з розшуку можна дистанційно, через застосунок "Резерв+". Але у деяких випадках все-таки доведеться іти в ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розшук ТЦК має певний термін дії.

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

військовий облік ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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