Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Повторный розыск ТЦК: юрист объяснил главную проблему

Повторный розыск ТЦК: юрист объяснил главную проблему

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 21:40
Повторный розыск ТЦК: юрист объяснил главную проблему
Проверка гражданина на предмет возможного нахождения в розыске ТЦК. Фото: Черниговский ОТЦК

Нарушителей военной регистрации могут оштрафовать и даже объявить в розыск. При этом территориальный центр комплектования не имеет права дважды объявлять в розыск за одно и то же нарушение. Однако существуют определенные юридические тонкости, которые фактически позволяют это сделать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальный центр комплектования занимается воинским учетом и контролем за гражданами, состоящими на учете. В отношении нарушителей воинского учета ТЦК имеет право налагать различные санкции.

Первой санкцией является административное взыскание, то есть штраф. Штраф, наложенный ТЦК, необходимо уплатить в установленный законом срок.

Если же гражданин не уплатит штраф, против него с большой вероятностью будет применена следующая санкция. Это объявление нарушителя в розыск.

Читайте также:

Повторный или второй розыск ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск ТЦК. Он пояснил, что уплатил штраф, наложенный за непрохождение ВВК.

Гражданин поинтересовался, законно ли второе объявление в розыск, которое ему было сделано вскоре после уплаты штрафа и снятия первого. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что формально это невозможно, но существуют некоторые варианты, которые позволят ТЦК пойти на такой шаг.

Так, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "В соответствии со статьей 61 Конституции Украины никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Однако нужно понимать, идет ли в данном случае действительно о том же самом правонарушении, ведь, например, в первый раз вас могли объявить в розыск за непрохождение ВВК как ограниченно годного, а во второй за непрохождение ВВК по вызову ТЦК, то есть по повестке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК можно отменить через приложение "Резерв+".

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителей воинского учета в розыск. Снять себя с розыска можно удаленно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях все же придется обращаться в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений военного учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не снимается автоматически.

военный учет ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации