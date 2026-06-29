Повторный розыск ТЦК: юрист объяснил главную проблему

Проверка гражданина на предмет возможного нахождения в розыске ТЦК. Фото: Черниговский ОТЦК

Нарушителей военной регистрации могут оштрафовать и даже объявить в розыск. При этом территориальный центр комплектования не имеет права дважды объявлять в розыск за одно и то же нарушение. Однако существуют определенные юридические тонкости, которые фактически позволяют это сделать.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Санкции ТЦК

Территориальный центр комплектования занимается воинским учетом и контролем за гражданами, состоящими на учете. В отношении нарушителей воинского учета ТЦК имеет право налагать различные санкции.

Первой санкцией является административное взыскание, то есть штраф. Штраф, наложенный ТЦК, необходимо уплатить в установленный законом срок.

Если же гражданин не уплатит штраф, против него с большой вероятностью будет применена следующая санкция. Это объявление нарушителя в розыск.

Читайте также:

Повторный или второй розыск ТЦК

К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск ТЦК. Он пояснил, что уплатил штраф, наложенный за непрохождение ВВК.

Гражданин поинтересовался, законно ли второе объявление в розыск, которое ему было сделано вскоре после уплаты штрафа и снятия первого. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что формально это невозможно, но существуют некоторые варианты, которые позволят ТЦК пойти на такой шаг.

Так, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "В соответствии со статьей 61 Конституции Украины никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Однако нужно понимать, идет ли в данном случае действительно о том же самом правонарушении, ведь, например, в первый раз вас могли объявить в розыск за непрохождение ВВК как ограниченно годного, а во второй за непрохождение ВВК по вызову ТЦК, то есть по повестке".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК можно отменить через приложение "Резерв+".

Территориальный центр комплектования имеет право объявлять нарушителей воинского учета в розыск. Снять себя с розыска можно удаленно, через приложение "Резерв+". Но в некоторых случаях все же придется обращаться в ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия.

В Украине военнообязанные граждане могут оказаться в розыске ТЦК в случае нарушений военного учета. Однако этот розыск имеет определенный срок действия, хотя и не снимается автоматически.