Повторна ВЛК у іншій лікарні: ТЦК не може вимагати такого від громадянина

Військово-лікарська комісія. Фото: Житомирський ОТЦК, "МикВісті"

Любомир Кучер редактор, юрист

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина тимчасово непридатним до військової служби. Такі особи мають пройти повторну ВЛК через кілька місяців. Повторна військово-лікарська комісія проходить у тій самій лікарні, що і попередня.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК та тимчасова непридатність

Військово-лікарська комісія визначає придатність громадянина до військової служби. Придатних до служби громадян можуть мобілізувати у Збройні сили України.

Декого із військовозобов’язаних можуть з різних причин визнати тимчасово непридатним. Це може бути пов’язане, наприклад, з наявними хворобами чи хірургічними операціями.

Тимчасово непридатні громадяни обов’язково мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Час повторної ВЛК визначає керівництво військово-лікарської комісії.

Повторна ВЛК: тільки у тій самій лікарні, що й попередня

До юристів звернувся тимчасово непридатний громадянин. Він поцікавився, чи може територіальний центр комплектування відправити його на повторну ВЛК в інший медичний заклад, не той, де чоловік проходив попередню комісію.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що таке, скоріш за все, не станеться: "Навряд чи ТЦК буде у це втручатися. Ви, скоріше за все, пройдете повторний огляд в тій ВЛК, яку проходили раніше".

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив слова колеги: "Керівник ТЦК та СП має право видати направлення на проходження ВЛК до тієї комісії, яка обслуговує цей конкретний ТЦК. Вони не мають законодавчого права вимагати проходження ВЛК в іншій лікарні. В іншу установу можуть направити лише на дообстеження".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може вибирати місце проходження ВЛК та як це зробити.

В Україні усі військовозобов'язані чоловіки під час дії воєнного стану мають проходити військово-лікарську комісію раз на рік. Записатися на ВЛК можна через застосунок "Резерв+". Наразі ж для деяких громадян запрацювала функція вибору місця проходження медогляду.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як діяти в ТЦК після вимоги пройти ВЛК, маючи відстрочку.

Громадянин, який має оформлену відстрочку, не підлягає проходженню військово-лікарської комісії. Якщо ж йому надіслали повістку на ВЛК, він має право вимагати скасування цього направлення. Для цього потрібно прийти в ТЦК і подати відповідну заяву.