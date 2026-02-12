Повторна ВЛК - коли не потрібна

Співробітники військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Якщо на військово-лікарській комісії громадянин був визнаний непридатним до військової служби, цей висновок мають затвердити у інстанціях вищого рівня. Юристи пояснили, чи правомірною є пропозиція ТЦК пройти повторну ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Помилка з боку військовозобов’язаного

До юристів звернувся громадянин, який майже рік чекав затвердження рішення районної ВЛК про непридатність до військової служби.

Після цього він не отримав рішення ЦВЛК, а у ТЦК вмовили його пройти військово-лікарську комісію повторно — і надалі він знову продовжує чекати на затвердження його непридатності.

Чоловік поцікавився, чи правомірним є така пропозиція територіального центру комплектування.

"Ви зробили велику помилку, коли погодились на проходження повторної ВЛК", — визнав у коментарі громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Маніпуляції з боку ВЛК та ТЦК

На жаль, підкреслив юрист, станом на зараз це доволі розповсюджена практика.

"Штатна ВЛК близько року затверджує постанову ВЛК ТЦК, а після вивчення повертає до ТЦК із вимогою пройти нову ВЛК, оскільки пройшло вже багато часу", — пояснив Айвазян.

Тож, резюмував адвокат, ситуація для громадянина жодним чином не змінилася.

"Отже, тепер Ви знаходитесь в такій саме ситуації, яку вже пройшли, тобто, знову очікуєте на затвердження свідоцтва про хворобу невизначений час", — наголосив Юрій Айвазян.

