Повторная ВВК — надо ли соглашаться на предложение ТЦК

Повторная ВВК — надо ли соглашаться на предложение ТЦК

Дата публикации 12 февраля 2026 21:40
Повторная ВВК - когда не нужна
Сотрудники военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Если на военно-врачебной комиссии гражданин был признан непригодным к военной службе, это заключение должны утвердить в инстанциях высшего уровня. Юристы объяснили, правомерно ли предложение ТЦК пройти повторную ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Ошибка со стороны военнообязанного

К юристам обратился гражданин, который почти год ждал утверждения решения районной ВВК о непригодности к военной службе.

После этого он не получил решение ЦВЛК, а в ТЦК уговорили его пройти военно-врачебную комиссию повторно — и в дальнейшем он снова продолжает ждать утверждения его непригодности.

Мужчина поинтересовался, правомерно ли такое предложение территориального центра комплектования.

"Вы сделали большую ошибку, когда согласились на прохождение повторной ВВК", — признал в комментарии гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Манипуляции со стороны ВВК и ТЦК

К сожалению, подчеркнул юрист, по состоянию на сейчас это довольно распространенная практика.

"Штатная ВВК около года утверждает постановление ВВК ТЦК, а после изучения возвращает в ТЦК с требованием пройти новую ВВК, поскольку прошло уже много времени", — пояснил Айвазян.

Поэтому, резюмировал адвокат, ситуация для гражданина никоим образом не изменилась.

"Итак, теперь Вы находитесь в такой же ситуации, которую уже прошли, то есть, снова ожидаете утверждения свидетельства о болезни неопределенное время", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, что говорит украинское законодательство о сроках прохождения ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли обжаловать заключение военно-врачебной комиссии из-за серьезной болезни.

ВВК ТЦК и СП военнообязанные военная служба временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
