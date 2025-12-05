Глухота військовозобов'язаного - коли його мобілізують

На прийомі у отоларинголога. Фото: "Беттертон"

За наявності серйозних проблем зі слухом, аж до повної глухоти, громадянин може бути визнаний непридатним до військової служби. Але з певними порушеннями слуху, зокрема, з частковою глухотою, він може бути мобілізований навіть у бойові підрозділи ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Проблеми зі здоров’ям і мобілізація

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Це, зокрема, стосується громадян, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

До юристів звернувся громадянин, який має повну глухоту на одне вухо і часткову — на інше. Чоловік поцікавився, яким буде рішення ВЛК при ТЦК у його випадку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що все залежить від рівня діагностованої проблеми.

Коли проблеми зі слухом дозволяють служити

За словами юриста, стаття 36 Розкладу хвороб визначає, що у випадку стійкої глухоти на обидва вуха, глухонімоти, двобічного глибокого порушення слуху чи глухоти на одне вухо та тяжкої або глибокої приглухуватість на друге — громадянин визнається непридатним до військової служби і не підлягає мобілізації.

У випадку двобічної тяжкої приглухуватості такого громадянина можуть мобілізувати, але придатним такий військовий буде лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони тощо.

У всіх інших випадках порушення слуху військовозобов’язаний громадянин визнається повністю придатним до військової служби і може потрапити у будь-який підрозділ ЗСУ.

