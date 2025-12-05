Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Повна і часткова глухота — яким буде рішення ТЦК

Повна і часткова глухота — яким буде рішення ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 00:30
Глухота військовозобов'язаного - коли його мобілізують
На прийомі у отоларинголога. Фото: "Беттертон"

За наявності серйозних проблем зі слухом, аж до повної глухоти, громадянин може бути визнаний непридатним до військової служби. Але з певними порушеннями слуху, зокрема, з частковою глухотою, він може бути мобілізований навіть у бойові підрозділи ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Проблеми зі здоров’ям і мобілізація

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації.

Це, зокрема, стосується громадян, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

До юристів звернувся громадянин, який має повну глухоту на одне вухо і часткову — на інше. Чоловік поцікавився, яким буде рішення ВЛК при ТЦК у його випадку.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що все залежить від рівня діагностованої проблеми.

Коли проблеми зі слухом дозволяють служити

За словами юриста, стаття 36 Розкладу хвороб визначає, що у випадку стійкої глухоти на обидва вуха, глухонімоти, двобічного глибокого порушення слуху чи глухоти на одне вухо та тяжкої або глибокої приглухуватість на друге — громадянин визнається непридатним до військової служби і не підлягає мобілізації.

У випадку двобічної тяжкої приглухуватості такого громадянина можуть мобілізувати, але придатним такий військовий буде лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони тощо.

У всіх інших випадках порушення слуху військовозобов’язаний громадянин визнається повністю придатним до військової служби і може потрапити у будь-який підрозділ ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими хворобами нервової системи громадянина не можуть мобілізувати.

Додамо, ми повідомляли про те, які хвороби ока, крім глаукоми, надають військовозобов’язаним громадянам право на відстрочку.

хвороба мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації