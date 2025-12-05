Видео
Україна
Видео

Полная и частичная глухота — каким будет решение ТЦК

Полная и частичная глухота — каким будет решение ТЦК

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 00:30
Глухота военнообязанного - когда его мобилизуют
На приеме у отоларинголога. Фото: "Беттертон"

При наличии серьезных проблем со слухом, вплоть до полной глухоты, гражданин может быть признан непригодным к военной службе. Но с определенными нарушениями слуха, в частности, с частичной глухотой, он может быть мобилизован даже в боевые подразделения ВСУ.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Проблемы со здоровьем и мобилизация

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это, в частности, касается граждан, имеющих серьезные проблемы со здоровьем.

К юристам обратился гражданин, который имеет полную глухоту на одно ухо и частичную — на другое. Мужчина поинтересовался, каким будет решение ВВК при ТЦК в его случае.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что все зависит от уровня диагностированной проблемы.

Когда проблемы со слухом позволяют служить

По словам юриста, статья 36 Расписания болезней определяет, что в случае стойкой глухоты на оба уха, глухонемоты, двустороннего глубокого нарушения слуха или глухоты на одно ухо и тяжелой или глубокой тугоухости на второе — гражданин признается непригодным к военной службе и не подлежит мобилизации.

В случае двусторонней тяжелой тугоухости такого гражданина могут мобилизовать, но пригодным такой военный будет только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и тому подобное.

Во всех других случаях нарушения слуха военнообязанный гражданин признается полностью годным к военной службе и может попасть в любое подразделение ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, с какими болезнями нервной системы гражданина не могут мобилизовать.

Добавим, мы сообщали о том, какие болезни глаза, кроме глаукомы, предоставляют военнообязанным гражданам право на отсрочку.

болезнь мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
