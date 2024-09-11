Мобілізація в Україні — хто отримає повістки поштою

Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін. Фото: видання «Полтавщина»

Військовозобов'язані отримують повістки поштою незалежно від оновлення облікових даних. Згідно з чинною постановою № 560 вони вважаються врученими навіть без підпису.

Про це повідомив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін, пише "Телеграф".

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Істомін зазначив, що повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним, незалежно від того, оновлювали вони військово-облікові дані чи ні.

"Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних "Оберіг". Вона підтягується туди з різних реєстрів", — зауважив речник ТЦК.

За його словами, громадяни, які не розписалися, що отримали повістку, все одно вважаються ознайомленими.

"Громадянин, якщо він не розписався, тобто, якщо він її фізично не отримав, він вже ознайомлений. Тому повістка в цьому разі цілком правильно вважається врученою. У постанові № 560 визначено, що належним врученням повістки вважаються безпосередньо вручення, відмова від отримання або навіть відсутність громадянина за адресою, наприклад, реєстрації. Тому повістка все одно буде вважатися врученою", — зауважив Істомін.

Він додав, що це може бути повістка для проходження ВЛК або ж повістка на відправлення до навчального центру, якщо у військовозобов'язаного всі дані уточнені і є інформація про те, що він придатний за станом здоров’я і немає відстрочки.