Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Повестки по почте — в ТЦК объяснили, кто их получит и как это работает arrow

Повестки по почте — в ТЦК объяснили, кто их получит и как это работает

11 сентября 2024 19:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто получит повестку по почте
Спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин. Фото: издание ''Полтавщина''
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные получают повестки по почте независимо от обновления учетных данных. Согласно действующему постановлению № 560 они считаются врученными даже без подписи.

Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, пишет "Телеграф".

Читайте также:

Кто получит повестки по почте

Истомин отметил, что повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным, независимо от того, обновляли они военно-учетные данные или нет.

"Гражданам, которые обновили данные, она направляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Гражданам, которые не обновили свои данные, она направляется на адрес регистрации. Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберіг". Она подтягивается туда из разных реестров", — заметил пресс-секретарь ТЦК.

По его словам, граждане, которые не расписались, что получили повестку, все равно считаются ознакомленными.

"Гражданин, если он не расписался, то есть, если он ее физически не получил, он уже ознакомлен. Поэтому повестка в этом случае вполне правильно считается врученной. В постановлении № 560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", — отметил Истомин.

Он добавил, что это может быть повестка для прохождения ВВК или же повестка на отправку в учебный центр, если у военнообязанного все данные уточнены и есть информация о том, что он пригоден по состоянию здоровья и нет отсрочки.

Также важные новости дня по теме:

мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные электронные повестки реестр Оберіг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:25 Синоптики предупредили регионы, в которые погода завтра принесет обильные дожди

20:19 Перевод из одной в/ч в другую — куда жаловаться на бездействие командиров

20:00 Бронирование от призыва — влияет ли на этот процесс военная специальность гражданина

19:53 В Украине успешно испытали машину для разминирования собственного производства

19:49 Стало известно, когда встретятся Зеленский и Байден

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:35 Игрок сборной Чехии подверг критике тех, кто пускал болельщиков Украины на стадион

19:24 Графиков не будет — в Укрэнерго сообщили, как завтра будут выключать свет

19:18 Повестки по почте — в ТЦК объяснили, кто их получит и как это работает

19:10 Неделя после масштабного удара по Львову — какое состояние пострадавших

Эксклюзив

19:04 Зеленский сообщил, когда должен быть представлен план победы Украины

20:25 Синоптики предупредили регионы, в которые погода завтра принесет обильные дожди

20:19 Перевод из одной в/ч в другую — куда жаловаться на бездействие командиров

20:00 Бронирование от призыва — влияет ли на этот процесс военная специальность гражданина

19:53 В Украине успешно испытали машину для разминирования собственного производства

19:49 Стало известно, когда встретятся Зеленский и Байден

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

19:35 Игрок сборной Чехии подверг критике тех, кто пускал болельщиков Украины на стадион

19:24 Графиков не будет — в Укрэнерго сообщили, как завтра будут выключать свет

19:18 Повестки по почте — в ТЦК объяснили, кто их получит и как это работает

19:10 Неделя после масштабного удара по Львову — какое состояние пострадавших

Эксклюзив

19:04 Зеленский сообщил, когда должен быть представлен план победы Украины

Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит