Мобилизация в Украине — кто получит повестку по почте

Спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин. Фото: издание ''Полтавщина''

Военнообязанные получают повестки по почте независимо от обновления учетных данных. Согласно действующему постановлению № 560 они считаются врученными даже без подписи.

Об этом сообщил спикер Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин, пишет "Телеграф".

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Истомин отметил, что повестка по почте предусмотрена всем военнообязанным, независимо от того, обновляли они военно-учетные данные или нет.

"Гражданам, которые обновили данные, она направляется на адрес, который они указали при обновлении данных. Гражданам, которые не обновили свои данные, она направляется на адрес регистрации. Информация об адресе, по которому человек зарегистрирован, есть в базе данных "Оберіг". Она подтягивается туда из разных реестров", — заметил пресс-секретарь ТЦК.

По его словам, граждане, которые не расписались, что получили повестку, все равно считаются ознакомленными.

"Гражданин, если он не расписался, то есть, если он ее физически не получил, он уже ознакомлен. Поэтому повестка в этом случае вполне правильно считается врученной. В постановлении № 560 определено, что надлежащим вручением повестки считаются непосредственно вручение, отказ от получения или даже отсутствие гражданина по адресу, например, регистрации. Поэтому повестка все равно будет считаться врученной", — отметил Истомин.

Он добавил, что это может быть повестка для прохождения ВВК или же повестка на отправку в учебный центр, если у военнообязанного все данные уточнены и есть информация о том, что он пригоден по состоянию здоровья и нет отсрочки.