Вручення повісток - чи можуть вручати повістки на кордоні

Перевірки на кордоні. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представники територіальних центрів комплектування можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску. Але про випадки вручення повісток на кордоні поки не повідомлялося.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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В умовах дії воєнного стану та загальної мобілізації співробітники ТЦК можуть перебувати, зокрема, і на прикордонних пунктах пропуску.

"В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю", — пояснив Андрій Демченко.

Повістки і адмінзатримання

Втім, повістки на кордоні, за словами представника ТЦК, поки що не видають.

Але, додав Демченко, у випадку, якщо виявиться, що громадянин, якого перевірятимуть на кордоні, перебуває в розшуку — представники ТЦК можуть звернутися до поліцейських, аби ті доправили громадянина до територіального центру комплектування.

Нагадаємо, 2024 року запрацювали нові правила перевірки на кордоні — прикордонники почали використовувати реєстр військовозобов’язаних.

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