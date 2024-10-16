Вручение повесток - могут ли вручать повестки на границе

Проверка на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Представители территориальных центров комплектования могут находиться в пограничных пунктах пропуска. Но о случаях вручения повесток на границе пока не сообщалось.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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ТЦК на границе

В условиях военного положения и общей мобилизации сотрудники ТЦК могут находиться, в частности, и на пограничных пунктах пропуска.

"В отдельных пунктах пропуска, в отдельные часы могут присутствовать представители территориальных центров комплектования, но они не участвуют в мероприятиях пограничного контроля", — пояснил Андрей Демченко.

Повестки и админзадержание

Впрочем, повестки на границе, по словам представителя ТЦК, пока не раздаются.

Но, добавил Демченко, в случае если окажется, что гражданин, которого будут проверять на границе, находится в розыске — представители ТЦК могут обратиться к полицейским, чтобы те доставили гражданина в территориальный центр комплектования.

Напомним, в 2024 году заработали новые правила проверки на границе — пограничники начали использовать реестр военнообязанных.

Также мы писали о том, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 октября 2024 года.