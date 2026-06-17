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Головна ТЦК Повістка заброньованому: в ТЦК варто принести витяг Мінекономіки

Повістка заброньованому: в ТЦК варто принести витяг Мінекономіки

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 20:35
Повістка заброньованому: в ТЦК варто принести витяг Мінекономіки
Громадяни в ТЦК. Фото: ООТЦК

Громадянин не має права ігнорувати повістку від ТЦК. Цей обов’язок розповсюджується навіть на громадян з бронею. Перед візитом до територіального центру комплектування потрібно взяти на роботі витяг з наказу Мінекономіки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Повістки, їхні різновиди

Повістки є ключовим інструментом військового обліку в Україні у мирний час. Під час війни повістки використовуються для проведення загальної мобілізації.

Існує кілька видів повісток, які вручаються громадянам, що перебувають на військовому обліку. Це перш за все повістки для уточнення і перевірки військово-облікових даних, зокрема, відстрочки.

Також повістка може бути вручена для того, аби відправити громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Існує ще особлива повістка, мобілізаційне розпорядження, ігнорування якої це вже не адміністративне, а кримінальне правопорушення.

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Повістку з бронею не ігнорувати, в ТЦК принести витяг

До юристів звернувся громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації на робочому місці. Він отримав повістку і поцікавився, чи може він її ігнорувати.

Адвокат Юрій Айвазян розповів, чому повістку краще не ігнорувати: "Оскільки Ви маєте оформлене бронювання, то не підлягаєте призову за мобілізацією. Якщо не з'явитесь по повістці, ТЦК подасть Вас у розшук, що у подальшому передбачатиме або сплату штрафу, або оскарження внесення даних до Реєстру про порушення правил військового обліку та розшуку".

Інший адвокат, Павло Гретченко, пояснив, який документ потрібно взяти з собою під час візиту до ТЦК: "На роботі попросіть витяг з наказу Міністерства економіки (або витяг, сформований на порталі "Дія"). Майте його оригінал або нотаріально засвідчену копію із собою та пред'явіть у ТЦК з першої хвилини".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що буде громадянину за відмову від повістки і проходження ВЛК.

В Україні у зв'язку з війною триває мобілізація, тож чоловікам призовного віку можуть вручати повістки та направляти їх на проходження ВЛК. За відмову від того й іншого є відповідні наслідки.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що повістки від міськради не можна ігнорувати, бо покарають адмінстягненням.

Міські та сільські ради мають право надсилати військовозобов’язаним громадянам повістки. Такі документи мають таку ж законну силу, як і повістки від ТЦК. Тож ігнорувати їх не варто, бо можна отримати розшук і все одно доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

повістки бронювання ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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